Genova. Da lunedì prossimo, il 9 novembre, saranno funzionanti e operativi i nuovi impianti semaforici intelligenti installati in questi giorni all’incrocio tra via Hermada, via Puccini e via Albareto a Sestri Ponente.

L’impianto semaforico sarà quindi affiancato da un sistema di telecamere per il rilevamento delle targhe in caso di infrazione: il superamento della linea bianca di stop, in caso di giallo o rosso, sarà sanzionato automaticamente.

In città son presenti altri di questi impianti: in corso Europa, nell’incrocio con via Timavo, all’incrocio tra via Gastaldi, via Barrili, via Corridoni, in via Caprera-via Cavallotti-via Orsini; via San Bartolomeo del Fossato-via Cantore, in corso Aurelio Saffi-via Brigate Partigiane e tra corso Torino e via Tolemaide, alla Foce.