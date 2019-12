Masone, scavalca il guard rail per fare pipì e vola dal viadotto. In codice rosso al San Martino

Genova. E’ sceso dal mezzo con cui stava viaggiando verso la Francia per fare pipì a bordo strada, ma non si è accorto di essere su di un viadotto: scavalcate le protezioni è precipitato per circa 7 metri, schiantandosi al suolo.

E’ successo ieri notte in A26, ad altezza di Masone, precisamente sul viadotto San Pietro che salta l’omonima vallata ai piedi del Turchino. Lo sfortunato protagonista è un uomo di nazionalità francese, ricoverato in gravi condizioni al San Martino di Genova.

A dare l’allarme il compagno di viaggio: sul posto l’intervento di vigili del fuoco, polizia stradale e personale del 118. Durante la caduta l’uomo ha riportato diversi traumi, è sarebbe stato intubato