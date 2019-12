Fermo in coda sull’A26 scende dall’auto e precipita nel vuoto: grave

Genova. E’ ancora ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata, un uomo di 43 anni, cittadino francese, rimasto vittima di un particolare incidente stradale avvenuto ieri sera sull’autostrada A26 all’altezza di Masone, in direzione Genova.

L’uomo, passeggero di un’auto ferma in coda a causa di alcuni cantieri, ha deciso di scendere dalla vettura e dopo aver scavalcato il guardrail e precipitato nel vuoto per alcuni metri, le due carreggiate non si trovano infatti allo stesso livello.

Il conducente dell’auto, un altro francese, ha subito chiamato i soccorsi. Il 40enne è stato recuperato dagli agenti della polizia stradale sul greto del torrente Stura, in gravi condizioni. L’uomo è stato trasferito dal personale del 118 all’Ospedale San Martino di Genova.