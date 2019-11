Genova. Il Borzoli supera (3-1) la Ruentes Rapallo nel recupero del campionato di Prima Categoria, girone C, disputatosi al “Piccardo” di Sestri Ponente, affiancando il San Cipriano in vetta alla graduatoria.

Entrambe le squadre hanno vinto tutte le otto gare in programma, la lotta per salire in Promozione è un discorso apparentemente aperto solo a queste due compagini.

Il team del presidente Cinzia Bardelli grazie ad una partenza sprint, nel giro di quindici minuti segna due volte con Colella, il cui colpo di testa non da scampo all’estremo difensore ospite e con Bertulla, su calcio di rigore.

I tigullini, sul finire della prima frazione di gioco, restano in dieci uomini, a causa dell’espulsione di Raggio.

I ragazzi di mister Siri accorciano (al 65°) le distanze con Pons, ma i padroni di casa chiudono la gara (all’85°) con una preciso tiro di Ventura, da fuori area.