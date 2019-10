Un coro dai tifosi sampdoriani: “Grazie Vialli, per averci provato”

Genova. L’ex mister del miracolo Leicester, impropriamente definito “the normal one” da José Mourinho, ha firmato per la Sampdoria e va dato atto alla dirigenza blucerchiata di aver preso quanto di meglio era disponibile sulla piazza.

La notizia del giorno è dunque questa, tuttavia, a noi, nostalgici di un calcio che fu, piace soffermarci sulle poche parole dette da Luca Vialli, che hanno fatto inondare i social di ringraziamenti, a questa grande icona blucerchiata, da parte dei tifosi doriani, grati al loro bomber, anche solo per “averci provato”…

Poche parole: “Avrei lavorato con passione, coraggio, umiltà, per poter rappresentare il popolo sampdoriano nei migliori dei modi”, che hanno riempito di rammarico i cuori dei tifosi, per aver visto sfumare la possibilità di avere, come presidente, un innamorato dei colori blucerchiati…

Un corollario di dediche magnifiche, al campione del passato, che era tornato a far sognare i tifosi, provandoci fino all’ultimo, parlandone solo a “partita chiusa” e con grande signorilità.

In un calcio cinico, dove contano solo risultati e denari, incontrare sulla propria strada un Gianluca Vialli, è un caso estremamente raro…

Noi che eravamo a Berna ed a Wembley, ma anche a San Siro nella decisiva vittoria contro l’Inter, nell’anno dello scudetto (quindi nelle sconfitte, ma anche nelle vittorie), però, ce lo siamo goduti… e la speranza di un bis, viene dalle sue parole: “Possibilità che il discorso si riapra? A questa domanda non so rispondere”…