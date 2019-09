Padre e figlio, spacciatori a casa propria: arrestati dalla polizia

Genova. Tale padre tale figlio. Due genovesi di 48 e 21 anni, uno genitore dell’altro, sono stati arrestati questa notte dalla polizia in via Brighenti, a Cornigliano.

Durante un servizio di controllo del territorio una volante è stata diretta a casa dei due pusher, su segnalazione di un’attività di spaccio. Proprio mentre stavano per entrare in casa gli agenti hanno “pizzicato” un ragazzo appena maggiorenne, uscito dall’abitazione, in possesso di una dose di hashish appena acquistata.

Gli operatori a quel punto sono entrati nell’appartamento trovando la famiglia in possesso di 80 grammi di hashish, svariato materiale per il confezionamento della droga e 85 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Il padre, con precedenti specifici ed il figlio, incensurato, saranno processati per direttissima nella mattinata odierna.