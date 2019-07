Arcieri Tigullio “a segno” in Liguria ed Emilia

L’A.G.A. al forte Castellaccio, si è svolto il campionato Regionale Ligure della specialità tiro di campagna al quale hanno partecipato tutte le società arcieristiche liguri nonostante la grande e persistente calura che non ha lasciato tregua agli arcieri coinvolti nella manifestazione.

La specialità di tiro di campagna si svolge lungo percorsi immersi nel verde, con tiri effettuati in qualsiasi pendenza a distanze fino a 60 metri per la metà conosciute (tiro field) che sconosciute (tiro hunter).

L’A.S.D. Arcieri Tigullio ha partecipato con solo cinque atleti, in quanto il resto delle truppa era impegnata nella contemporanea gara di selezione per la convocazione al campionato europeo di Catez in Slovenia.

Al termine della competizione di qualifica effettuata sul percorso di 24 piazzole di tiro, è stata stilata la classifica generale e sono stati assegnati i titoli di classe e si è quindi passati alla competizione eliminatoria testa a testa per determinare i nuovi campioni regionali assoluti della specialità.

La classifica di classe ha visto conquistare il titolo di campione regionale sia Irene Panella (arco olimpico seniores femminile) che Alfredo Dondi (arco longbow seniores maschile) che Fabio De Ponti (arco compound master maschile) mentre ha visto piazzarsi al secondo posto Luca De Ponti (arco compound juniores maschile) e al quarto posto Davide Vicini (arco nudo master maschile).

Per quanto riguarda la classifica assoluta individuale, Irene Panella ha confermato quanto evidenziato in gara conquistando anche il titolo di campionessa regionale assoluta della categoria arco olimpico femminile mentre Luca De Ponti ha sfiorato il titolo di un punto e si è dovuto accontentare del secondo posto nella corsa al titolo di campione regionale assoluto della categoria arco compound.

Ottimi risultati anche dalle atlete coinvolte nella gara di selezione svolta a Castellarano (RE). La squadra tigullina composta da Sara Noceti, Cinzia Noziglia e Monica Finessi ha primeggiato nella competizione, mentre individualmente, hanno conquistato l’oro sia Sara Noceti che Cinzia Noziglia, mentre Monica Finessi ha fatto sua la medaglia di bronzo.