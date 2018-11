Alla fiera arriva Genova Smart Mobility, l’esposizione della mobilità sostenibile: bici e non solo

Genova smart mobility, esposizione della mobilità elettrica sostenibile, si terrà il 15 e 16 Dicembre presso il padiglione B Jean Nouvel della fiera.

Cavalcando l’onda della crescente sensibilità nei confronti dell’esigenza di vivere in città più “pulite” e di muoversi con veicoli a ridotto impatto ambientale, la rassegna ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza del mondo della green mobility offrendo la possibilità di vedere tutte le soluzioni offerte dal mercato e di provare, nell’area test appositamente predisposta, i veicoli equipaggiati con motore elettrico, testando auto, scooter, biciclette, monopattini, segway, hoverboard.

Cuore dell’evento l’arena, che ospiterà una rassegna di esibizioni e presentazioni che culmineranno con lo spettacolo del recordman e campione di bike trial Vittorio Brumotti.

Oltre alla sezione trasporto vi saranno stand dedicati alle infrastrutture, dai vari accessori (colonnine di ricarica, pannelli fotovoltaici, generatori, batterie e accumulatori, cablaggi accessori e componenti, elaborazioni e retrofit) ai servizi legati alla mobilità alternativa, quindi aziende ed enti che producono energia elettrica, assicurazioni specifiche, finanziarie e banche che offrono leasing e prestiti per start up che abbiano come fine l’elettrificazione degli spostamenti o l’acquisto di veicoli ed attrezzature o il noleggio.

Non estraneo l’aspetto legato alle attività sportive sia a livello di attrezzatura che di società coinvolte. Inoltre presenti le varie applicazione legate al lavoro: trattorini tosaerba, robot da giardino e da appartamento. Esisteranno inoltre momenti di confronto e comunicazione dedicati alla stampa e agli addetti al settore, che troveranno un’ottima collocazione nella business lounge, sala stampa e vip room espressamente dedicate.