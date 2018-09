“Lo Sport ci Unisce”, grande successo per il flash mob a Pegli

Genova. Come da indicazione del sindaco di Genova Marco Bucci ed il presidente della Regione Giovanni Toti, in occasione della Giornata del ricordo, commemorazione del tragico evento del ponte Morandi, le associazioni sportive Levante C Pegliese e Studio DYV TOP di Genova Pegli hanno pensato ad un’iniziativa che volesse unire tutte le associazioni e società sportive locali per ricordare la tragedia, dare un segno unione sociale di vita e di rinascita. Si tratta di “Lo Sport ci Unisce”.

Alle ore 11 di ieri, venerdì 14 settembre, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Genova, oltre 600 atleti di Levante C Pegliese, Studio DYV Top, Genoa CFC, San Marziano, Basket Pegli, Tennis Club Pegli 2, Filarmonica Pegliese, Cooperativa Omnibus, CIV Riviera di Pegli, Pro Loco di Pegli e molti cittadini si sono riuniti nel lungomare di Pegli per formare una catena umana nel ricordo del tragico evento di un mese fa.

Alle 11,36, al suono delle campane, la viabilità urbana si è fermata insieme alle attività commerciali ed in rispettoso silenzio si sono abbracciate oltre 1.500 persone in un commuovente ricordo della tragedia.

“Nel ringraziare tutti le persone intervenute siamo certi che il ponente, come tutta la città Genova, con questo ennesimo gesto dimostra la volontà di andare avanti nel nome dell’unione e della rinascita. Forza Genova!” dicono i presidenti della Levante C Pegliese e dello Studio DYV Top.