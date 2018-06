Santa Margherita Ligure, ecco gli eventi dell’estate

Santa Margherita Ligure. Presentati gli eventi dell’estate 2018 a Santa Margherita Ligure. Ecco i nomi di richiamo: Ernesto Galli della Loggia (Premio Ansaldo), Gino Paoli, Ron (Premio Bindi), Stefano Bartezzaghi (Festival della Punteggiatura), Diana Torto (Svizzera – Donne in Jazz), Beppe Gambetta, Fondazione Veronesi (Festival di Bioetica), Cara Horizon (Germania – Irish Music Festival), Aoife Ní Bhríain (Irlanda – Irish Music Festival), Lii Swagg (Usa – The Beat Dream), Paolo Isotta (Festival di Bioetica), Chris Newman & Maire Ni Chathasaingh (UK – Beppe Gambetta & Friends), Orchestra svizzera Jugend-Sinfonieorchester Aargau diretta da Hugo Bollschweiler (Sibelius Festival), Edoardo Boncinelli (Festival di Bioetica), Folke Grasbeck (Finlandia) e tanti altri.

Ecco alcuni degli eventi in programma: a giugno campionato italiano di Enduro MTB (9-10 giugno), The Beat Dream – “street dance competition” (hip hop 16-17 giugno), Silent Disco – a cura dell’associazione Santa 2.0 (30 giugno).

A luglio Premio Bindi (6-7-8 luglio), Irish Music Festival (13-14-15 luglio), Donne in Jazz (29 giugno – 4 luglio – 11 luglio – 25 luglio – 1 agosto), Beach Parade (musica sulle spiagge per un giorno intero 22 luglio), Mi Games (dal 25 al 29 luglio).

Ad agosto Gino Paoli e Danilo Rea (3 agosto), Sant’in Jazz (17-18-19-24-25-26 agosto), Beppe Gambetta & Friends (11-12 – 13 agosto), Santa Soccer Cage (18 -19 agosto), Tigullio a Teatro (20-21-22 agosto), Miglio Blu (26 agosto), Festival di Bioetica (27-28 agosto), Posidonia Green Festival (31 agosto 1-2 settembre).

A settembre #SantaIncontra: Premio Ansaldo (5 settembre) e Festival della Politica (10-11 settembre), Il parco in Festa – Festa del Parco di Portofino (14-15-16 settembre), Festival della Punteggiatura (21-22 settembre), SIbelius Festival (settembre – ottobre).

L’Italia non andrà ai mondiali ma il Comune di Santa Margherita Ligure, in collaborazione con il Civ Costa dei Delfini, esporrà le maglie originali delle nazionali di calcio indossate dai campioni durante le edizioni precedenti dei mondiali: Pelè, Serginho, Zanetti, Kempes, Ardiles, Baggio, Boninsegna, Tardelli, Maldini…Queste rarità saranno messe in mostra al Castello Cinquecentesco dal 17 giugno al 31 luglio e attorno ad esse si svilupperanno una serie di manifestazioni collaterali come ad esempio incontri con ex campioni del mondo (Casiraghi e Bordon, per citarne due…).

Anche quest’anno tutti i martedì d’estate in piazza del Sole si terranno sessioni gratuite di yoga e musica in riva al mare.

Anche quest’anno è prevista la Corrierina del Mare, bus gratuito per le spiagge cittadine, tutti i giorni di luglio e agosto con corse ogni 15 minuti (dalle 9:30 alle 13 e dalle 17 alle 19) e ogni 30 minuti (dalle 13 alle 17).

In questo programma non sono presenti gli eventi per bambini – tranne la festa Mediaset W Le Vacanze di venerdì 8 giugno ai Giardini a Mare che inaugura l’estate dei più piccoli. La settimana prossima presenteremo il volantino apposito con gli eventi per i bambini e per le famiglie in cui si raccontano anche i servizi a loro dedicati.

In attesa che vengano completate le stampe, il programma completo è scaricabile e consultabile al seguente link: https://bit.ly/2kCEDWd.