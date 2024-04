Turisti francesi bloccati sulla A12 con il pullman in panne: messi in salvo dalla stradale

Genova. Momenti di paura ieri notte per una cinquantina di turisti francesi, diretti verso il proprio paese e in transito sulle autostrade liguri: il loro pullman è rimasto in panne in mezzo alla carreggiata della A12 ad altezza di Recco, diventando un pericoloso intralcio per il traffico sulla tratta.

Immediato l’intervento della polizia stradale che in pochi minuti ha raggiunto il mezzo, assistendolo e provvedendo a segnalare la sua presenza alle vetture in transito, evitando in questo modo incidenti e criticità.

I turisti d’oltralpe, quindi, sono stati trasportati presso l’autogrill di Sant’Ilario con un mezzo messo a disposizione da Amt, dove sono stati rifocillati in attesa del pullman sostitutivo.