Genova. Sono stati resi noti calendari, campi da gioco e gli orari del 60° Torneo delle Regioni, che si disputerà, in Liguria, dal 22 al 19 marzo.

Le rappresentative Regionali Liguri (Under 19 / Under 17 / Under 15/ Femminile giocheranno tutte le loro gare del girone E a Genova Pra (Campo G.B.Ferrando) e Begato 9