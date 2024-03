È Verre show e De Luca è cecchino: Sampdoria batte Feralpisalò 3 a 1

Feralpisalò 1 (49′ Kourfalidis) – Sampdoria 3 (9′, 18′ De Luca)



Dare a Pirlo quel che è di Pirlo. C’era anche chi ironizzava, legittimamente, quando l’allenatore invocava il reintegro di Verre viste le prestazioni quasi sempre deludenti del trequartista. Ha avuto ragione l’allenatore e a posteriori con un Verre così forse un paio di punti in più la Samp li avrebbe. Tornando ai dati di fatto, oggi ha disputato un match sontuoso.

Si parte al 9′ minuto, quando conquista un calcio di rigore grazie alla rapidità di gambe. Poi, filtrante col contagiri per il raddoppio di De Luca. Infine, ciliegina che è una torta, vista la fragilità della Samp negli ultimi minuti. Sterzata, gran conclusione, 3 a 1 e match chiuso. Merita la copertina anche De Luca, freddissimo sottoporta ma soprattutto abile nel pulire palloni e nel far salire la squadra. Insomma, il gemello bravo del giocatore di una ventina di giorni fa.

Ma non sono tutte rose. Le spine sono le ingenuità viste anche oggi. In primo luogo, troppi falli da cartellino in situazione di vantaggio. Ma almeno sono testimonianza di voglia di lottare. C’è stato un calo fisico nella ripresa. Marchiano l’errore di Darboe in disimpegno che di fatto ha ragalato il goal del momentaneo 2 a 1 alla squadra di Zaffaroni. Dopo la rete incassata, la Samp ci ha messo un po’ a scrollarsi di dosso il timore dell’ennesima possibile rimonta.

Nota a margine per il giovane Leoni, schierato titolare in una gara delicatissima e autore di una prestazione ordinata, anche se condizionata però da un giallo prematuro. Una bella iniziezioni di fiducia. Per lui e per la squadra.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

95′ Finisce qui! Tre punti d’oro per la Sampdoria.

93′ Alvarez calcia malissimo in area e spedisce a lato.

92′ Letizia va dritto in area, la difesa respinge corto. Zennaro fa partire una gran botta ma Stankovic respinge. Cantano i tifosi Sampdoriani al Garilli.

90′ Cinque minuti di recupero. Felici punta Stojanovic sul lato destro appena fuori dall’area e viene steso. Ammonito il “quinto” della Samp.

85′ Standing ovation per Verre, richiamato in panchina da Pirlo. Entra Alvarez al suo posto. La fascia da capitano passa sul braccio di Depaoli, che rileva Leoni.

80′ Verre è indiavolato! 3 a 1 Sampdoria! Riceve dentro l’area, sterza quanto basta per mandare fuori giri l’avversario e scarica potente alle spalle del portiere! Esulta abbracciando Pirlo, che ne aveva richiesto a gran voce il reintegro.

79′ Squillo della Sampdoria, ma Pizzignacco ci mette una pezza. Ghilardi va per Verre sull’esterno, il quale filtrante premia l’inserimento di Giordano che non riesce ad angolo. Ma è solo l’antipasto…

76′ Forcing offensivo della Feralpisalò. De Luca ormai stremato fatica tenere palla su. Servirebbero forze fresche. Manca un quarto d’ora abbondante.

74′ Campo pesante, ma come contro la Cremonese cìè il calo evidente della Sampdoria. Anche spaventata dai fantasmi delle tante rimonte subite.

72′ Askildsen entra duro su Manzari e viene ammonito.

70′ Verre va verticale per De Luca, ma questa volta Pilati riesce a mettersi tra avversario e pallone. La Sampdoria deve trovare le energie per non abbassarsi e rimanere concentrata visto che il goal, come si suol dire, “se lo è fatta da solo”.

68′ Forza fresche per la Sampdoria: Girelli e Giordano entrano al posto di Kasami e dell’ammonito Barreca. Rimane in panchina Esposito.

65′ Zaffaroni cambia La Mantia. Al suo posto Butic. Zennaro rileva, un po’ a sorpresa, Di Molfetta.

63′ Calcio d’angolo per la Feralpi. Svetta Gonzalez che rimette in corner. Ma anche il secondo tentativo dalla bandierina non ha esito.

61′ La Sampdoria ha subito il contraccolpo visto che dal momento del goal della Feralpi non è più riuscita ad attaccare con insistenza.

56′ Cambi tra i padroni di casa: Tonetto lascia spazio a Letizia.

54′ Ora la Samp trema. Attacca con insistenza la squadra di Zaffaroni, ispirata da un Di Molfetta particolarmente ispirato in questo inizio di ripresa.

50′ Pirlo sostituisce Darboe (ammonito) e inserisce Askildsen.

48′ La Feralpisalò accorcia le distanze! Ingenuità incredbile di Darboe, che riceve da Stankovic al limite dell’area ma scarica malissimo servendo Di Molfetta. Il primo tentativo viene respinto da Stankovic. La palla rimane nella disponibilità dell’attaccante, che tocca indietro per Kourfalidis. Apre il piattone e non lascia scampo ai blucerchiati.

46′ Si parte con gli stessi ventidue dell’inizio della gara.

Secondo tempo

45’+1 Felici in area vorrebbe tirare ma esce una conclusione debolissima che la difesa respinge.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Ancora un fallo evitabile vista la situazione di vantaggio. Darboe entra duro sull’avversario e viene ammonito.

37′ Kasami calcia forte e Pizzignacco deve distendersi per smanacciare. Ma gran momento per De Luca, l’azione che ha portato al tiro nasce da un suo gran controllo a centrocampo mentre poco dopo addirittura tocca di tacco al limite dell’area. Lontano parente del giocatore spesso impacciato delle scorse settimane.

37′ Punizione battuta da centrocampo sulla quale si avventa Pilati di testa. Buon tempismo e buona potenza ma palla abbondantemente a lato.

32′ Ferita due volte, la Feralpisalò consente alla Samp di manovrare con i tre difensori fino all’altezza del cerchio di centrocampo. La Samp non deve rinunciare a giocare perché quando si abbassa troppo dà l’impressione di non essere solidissima.

28′ Fiordilino commette fallo su Yepes sbracciando e viene ammonito. Il centrocampista della Sampdoria dice qualche parola di troppo e si becca il giallo. Terzo ammonito nella Samp.

18′ Raddoppia la Sampdoria! Ancora De Luca! Verre ispiratissimo riceve palla poco dopo il cerchio di centrocampo. Alza la testa e va filtrante rasoterra a premiare lo scatto in avanti dell’attaccante. A tu per tu con Pizzignacco, De Luca alza la traiettoria e porta i blucerchiati sul doppio vantaggio.

17′ Fallo evitabile di Leoni a centrocampo. Secondo ammonito nelle fila blucerchiate. Buon inizio ma bisogna fare attenzione. Troppe volte la squadra di Pirlo ha concesso un uomo agli avversari.

14′ Balestrero pericoloso in area, ma il suo doppio tentativo è debole. Para a terra Stankovic. Partita con costanti ribaltamenti di fronte.

11′ Ammonito Barreca per un fallo vicino all’area. Dalla seguente punizione non scaturiscono pericoli per Stankovic.

9′ Sampdoria in avanti! De Luca non sbaglia dal dischetto! Esecuzione perfetta del centravanti di Andrea Pirlo. Portiere spiazzato col pallone che si infila sotto alla traversa alla sinistra di Pizzignacco.



7′ Rigore per la Sampdoria! Da qualche minuto i blucerchiati manovrano bene. La palla perviene a Verre appena dentro l’area. Il giocatore, tornato titolare dopo la “sospensione” danza sul pallone spostandolo quanto basta per farsi stendere fa Felici. Rigore solare in una giornata di pioggia.

3′ Bella incursione di Tonetto (figlio di quello che giocava nella Roma). Ma arrivato in area viene fermato da Leoni. Poi, La Mantia calcia dal centro dell’area ma il tentativo viene rimpallato.

1′ Partiti con la Feralpi incaricata del calcio di inizio. Maglia bianca per la Sampdoria.

Si parte fra pochissimo. Difesa giovanissima per i blucerchiati. Titolare il classe 2006 Leoni, insieme a Ghilardi e Gonzalez classe 2003. Fuori Piccini, l’ennesimo infortunio di un giocatore nel momento in cui fa bene per la Sampdoria. Curiosità, negli avversari, gioca l’arenzanese Balestrero.

Formazioni ufficiali

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Balestrero; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; Manzari, La Mantia. Allenatore: Zaffaroni.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Verre, De Luca. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Pezzuto di Lecce, Assistenti: Alassio di Imperia e Belsanti di Bari, Quarto ufficiale: Viapiana di Catanzaro, VAR: Meraviglia di Pistoia, AVAR: Muto di Torre Annunziata.

Piacenza. Partita fondamentale per il blucerchiati. Non c’è spazio per sogni playoff, almeno prima della fine della partita, perché urge conquistare punti per non scivolare in quello che si scrive playout ma si legge incubo.