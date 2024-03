Sampdoria batte Feralpi, Pirlo: “Avevamo un solo risultato, Leoni come veterano e De Luca goal meritati”

“Vittoria importante, fondamentale. La partita è sempre stata in dominio. Peccato riaverli messi in gioco con un errore grossolano. Siamo stati bravi a rimanere in partita e a chiudere una gara che abbiamo condotto fin dall’inizio“. Con queste parole mister Andrea Pirlo commenta il 3 a 1 rifilato alla Feralpisalò. Doppietta di De Luca e rete di Verre, autore dell’assist del secondo goal e bravo nel conquistarsi il rigore che ha portato alla prima rete.

“Ci voleva un’iniziezione di fiducia – prosegue -. Da inizio settimana la squadra sapeva che si doveva vincere. In questo momento il 3-5-2 ci dà più certezze. Leoni ha giocato come un veterano e ha disputato una grandissima partita nonostante l’età”.

“De Luca ha fatto una grande partita lottando tutta la gara – aggiunge-. Ha rincorso e siglato due goal meritati. Si vedono i frutti del suo lavoro. Ora riposiamo, ma la testa deve essere proiettata alla partita con l’Ascoli. Sarà fondamentale dare continuità di risultati“.