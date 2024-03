Rifiuti, Giampedrone esclude il termovalorizzatore a Scarpino: “Non c’è nessuna interlocuzione”

Genova. “Sono in corso interlocuzioni tra Regione e Città metropolitana per l’impianto che permetterà la chiusura del ciclo dei rifiuti, ma non riguardano Scarpino“. Lo ripete più volte l’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Giampedrone rispondendo a due interrogazioni di Selena Candia (Lista Sansa) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa) in consiglio regionale. Una risposta che, per il momento, frena le ambizioni della giunta Bucci che da mesi si è candidata per ospitare un termovalorizzatore e ha rivisto al ribasso il progetto dell’impianto Tmb anche per fare spazio a questa nuova esigenza.

Il termovalorizzatore è una delle ipotesi previste dal piano regionale dei rifiuti approvato nel 2022 per chiudere il ciclo. L’approccio preferenziale è il waste to chemical, cioè la produzione di idrogeno e metanolo senza combustione, ma in alternativa saranno valutate tecnologie di valorizzazione energetica. L’obiettivo infatti è valorizzare tali rifiuti per rendere la discarica uno strumento residuale.

L’assessore genovese all’Ambiente Matteo Campora aveva chiarito la posizione dell’amministrazione senza troppi giri di parole: “Ancora non possiamo dire se sarà un termovalorizzatore, o un inceneritore, non ho paura di utilizzare questa parola, oppure un impianto che immetta energia nella rete, un waste to energy, waste to chemical o un gassificatore, ma dobbiamo ricordare che anche quando sarà pronto il Tmb resterà sempre una frazione che dovrà essere conferita in discarica, e tra 10 anni la discarica di Scarpino non sarà più disponibile“.

Nel frattempo è stato modificato l’accordo tra Amiu e Iren Ambiente per l’impianto Tmb (trattamento meccanico-biologico) che aveva subito un brusco stop dopo la partenza del cantiere nel 2021 a causa di cedimenti imprevisti del terreno a Scarpino e conseguenti extra-costi da coprire. Il nuovo progetto prevede un impianto da 110mila tonnellate, le stesse previste in origine, con un investimento pressoché invariato (circa 42 milioni) masarà più piccolo e avrà meno funzioni. Lo spazio risparmiato, nelle intenzioni di Tursi, dovrebbe servire per ospitare il secondo impianto, quello destinato al trattamento finale dei rifiuti. Che però, stando alla risposta di Giampedrone, la Regione non immagina di realizzare in quel sito.

Sul Tmb Giampedrone non nasconde le difficoltà, ma chiarisce che quell’impianto “ha una funzionalità ben precisa, cioè allungare la vita di Scarpino, non chiudere il ciclo dei rifiuti. Qualora si avviassero interlocuzioni su Scarpino sarà mia cura informarvene e chiedere alla commissione competente di fare valutazioni nel merito, ma nel momento in cui produrranno qualche atto con un senso amministrativo-giuridico, non solo idee o valutazioni riportate sui giornali”.