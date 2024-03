Parte il ‘Torneo delle Regioni’ con le quattro rappresentative regionali che sfidano Trento

Genova. Il Torneo delle Regioni celebra la 60^ edizione con le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile riunite in un unico grande evento, che si svolgerà in Liguria, dal 23 al 29 Marzo, con il Patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova protagonista come Capitale Europea dello Sport 2024.

La manifestazione coinvolgerà oltre duemila persone, con 78 rappresentative in lotta per vincere i quattro trofei.

Le gare in programma sono 142 e saranno giocate su diciotto campi in due province della Liguria, Genova e Savona.

Si giocherà ad Alassio, Andora, Caperana Chiavari, Ceriale ), Pietra Ligure, Sestri Levante, Lavagna, Recco, “G.B. Ferrando” di Genova Pra,, “Begato 9”, Bogliasco, “25 Aprile” Genova, “Ligorna” Genova, Arenzano, “Sant’Eusebio” di Genova, Rapallo

Le quattro finali si giocheranno nell’impianto dello “Sciorba Stadium” di Genova.

Le 78 rappresentative alloggeranno in quattordici strutture ricettive a Genova, Marina di Andora, Lavagna, Loano, Sestri Levante, Pietra Ligure, Alassio, Chiavari (Ge).

Il programma della 1a giornata delle rappresentative regionali liguri, che giocheranno al Ferrando di Genova Pra contro i pari età di Trento,nei seguenti orari:

Ore 9.30 Under 15

Ore 11.30 Under 17

Ore 14.30 Femminile

ore 16.45 Under 19