Frana di Coronata, rsa a rischio: allontanati tutti gli ospiti in attesa di verifiche

Genova. Resta chiusa sino a data da destinarsi Villa Immacolata, la rsa di via Monte Guano, a Coronata, evacuata per una frana che incombe su uno dei muri del terreno adiacente, di proprietà della curia, che mette a rischio anche parte delle mura della struttura.

Undici ospiti residenti in una delle stanze interessate dalla frana erano già stati allontanati sabato sera, ma i sopralluoghi effettuati dai vigili del fuoco hanno evidenziato una problematica relativa alle uscite di sicurezza in caso di incendio. In caso di aggravamento della frana, una scala interna usata come via di fuga sarebbe inagibile.

Da qui la richiesta, da parte dei vigili del fuoco, di provvedere alla messa in sicurezza nel più breve tempo possibile. Nel frattempo però la direzione della struttura, impossibilitata a presidiare giorno e notte la scala, ha deciso di allontanare tutti gli ospiti e trovare per loro una nuova sistemazione.

Una sessantina di persone sono state dunque trasferite in altre strutture, ospedali compresi alla luce delle condizioni di alcune. I nodi da sciogliere sono adesso due: da un lato la messa in sicurezza del muro, di proprietà della curia, la cui fragilità è nota ormai da diversi anni, dall’altro i lavori di adeguamento delle uscite di sicurezza all’attuale normativa antincendio, che sono invece responsabilità della struttura. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare una decisione definitiva da parte dell’amministrazione di Villa Immacolata anche sulla base dei costi da sostenere. In caso di chiusura permanente, oltre alla necessità per le famiglie di trovare una nuova sistemazione per i loro cari, si aprirebbe anche una vertenza lavorativa, visto che sono circa quaranta le persone che lavorano nella struttura e che resterebbero senza lavoro.