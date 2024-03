Esenzione ticket, il 31 marzo la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati in Liguria

Genova. Regione Liguria ricorda che il 31 marzo 2024 è fissata la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket.

È possibile rinnovare l’esenzione anche dopo il 31 marzo 2024; in particolare, si può chiedere il rinnovo del certificato direttamente nel momento in cui ci sia bisogno di una richiesta medica. Si ricorda che non è necessario andare agli sportelli il giorno stesso della scadenza, in quanto i requisiti necessari per il diritto all’esenzione devono sussistere all’atto della prescrizione del medico.

La scadenza non vale per gli ultra 65enni e per i bambini sotto i sei anni, per i quali Regione ha deciso di prorogare automaticamente la validità dei certificati a condizioni di reddito invariate. Il loro certificato di esenzione (identificabile con il codice E01) ha validità illimitata, quindi possono continuare ad utilizzarlo.

Se le condizioni di reddito cambiano nel corso dell’anno, e viene superato il tetto previsto dalla normativa, non si ha più diritto all’esenzione e bisogna al più presto segnalare la variazione alla propria Asl compilando il modulo revoca del certificato di esenzione per reddito. Ogni Asl, infatti, effettua i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di falsa dichiarazione vengono recuperati gli importi non pagati per le prestazioni erogate e vengono applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.