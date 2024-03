Casa dei riders in arrivo in via dei Cebà: il prefabbricato pronto all’uso subito dopo Pasqua

Genova. Partiranno nelle prossime ore i lavori di predisposizione per l’installazione della nuova Casa dei Riders prevista dal Comune di Genova in via dei Cebà, nella centralissima zona tra Piccapietra e galleria Mazzini. Si tratta di una struttura prefabbricata che ha la funzione di appoggio polifunzionale a disposizione di tutti i lavoratori del delivery, che possono usufruire anche di alcuni servizi: oltre alla ricarica del telefono o del mezzo ciclabile, trovano servizi igienici, attrezzi per piccole manutenzioni, wi-fi gratis, e un angolo ristoro.

La prima costruita e operativa in città è stata quella installata in via della Maddalena 31, e prossimamente una terza sarà dislocata a Sampierdarena, in via Degola. Tempo permettendo, i lavori di installazione e allaccio dovrebbero terminare entro l’8 di aprile, vale a dire subito dopo Pasqua, e per saranno sacrificato circa una decina di posti moto.

!Il progetto viene incontro a una specifica richiesta del mondo sindacale, associativo e del volontariato – spiega il vicesindaco Pietro Piciocchi – con particolare attenzione a una categoria di lavoratori, che negli ultimi anni ha visto un’importante crescita. Hanno svolto un lavoro molto sentito dalla cittadinanza soprattutto nei mesi della pandemia e oggi sono entrati a tutti gli effetti nelle abitudini di moltissimi genovesi”.