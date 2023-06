Case dei Riders, Cisl Genova: “Risultato importante grazie alla sinergia col Comune di Genova”

Genova. Nascono le prime Case dei Riders, Cisl Genova: “Un risultato importante grazie alla sinergia con il Comune di Genova”.

“Grazie all’impegno congiunto delle organizzazioni sindacali e amministrazione comunale la città di Genova da domani sarà più accogliente per i riders”, dice Paola Bavoso, Cisl Genova.

“L’impegno congiunto di declinare misure di tutela ai nostri fattorini digitali diventati indispensabili per i loro servizi resi alla cittadinanza trova nell’accordo l’impegno dell’amministrazione comunale nel predisporre appositi spazi attrezzati e fruibili per la sosta, per consumare un pasto al riparo e ricaricare mezzi e telefoni”, prosegue.

Le due strutture saranno collocate presso i Giardini Baltimora e Centro Commerciale Fiumara