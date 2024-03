Asfaltatura in via Casaregis, semaforo a Portello e potature: i principali cantieri Aster in città

Genova. Dalle asfaltature con scarificazione alle potature di alberi, ecco l’elenco aggiornato dei principali cantieri messi in atto da Aster, la partecipata comunale che si occupa di manutenzioni e verde pubblico, e che sono di possibile impatto sulla viabilità cittadina a Genova, per la settimana compresa dal 11 marzo a venerdì 15 marzo.

MUNICIPIO 3

STRADE: proseguono i lavori in corso Sardegna per ripristino tratto di marciapiede tra civ. 93 e civ. 95

VERDE : inizio lavori di potatura alberature in corso Sardegna tratto civv.62-87

MUNICIPIO 5

STRADE: inizio lavori di fresatura e asfaltatura tratto di carreggiata in salita Brasile civ. 13-14

MUNICIPIO 7

STRADE: proseguono i lavori di asfaltatura e fresatura tratto di carreggiata altezza civ 13-14 di via Sambuco

MUNICIPIO 8

STRADE: proseguono i lavori di asfaltatura previa scarifica in via Casaregis tratto tra via Pisacane e via Ruspoli

MUNICIPIO 9 STRADE: proseguono i lavori di riqualificazione di via Oberdan – della via da p.zza Pittaluga a via alla Chiesa Plebana- lotto1

MUNICIPIO 1

IMPIANTI: inizio lavori per realizzazione impianto semaforico in piazza Portello

VERDE : proseguono i lavori di reimpianti alberature in corso Sardegna

Per consultare l’elenco completo deegli interventi sul territorio, è possibile visitare il link https://cantieri.aster.genova.it