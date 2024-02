Il Comune mette a bando 193 parcheggi in zona Darsena

Genova. Genova Parcheggi mette a bando 193 parcheggi in via Gramsci, nella zona della Darsena, stalli che per molti residenti in zona centro storico rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno.

L’avviso è diretto a chi risiede nel territorio del Municipio Centro Est e agli operatori economici che vi operano, che possono inviare la domanda sino alle 12 di martedì 2 aprile.

Un mese e mezzo di tempo, dunque, per inviare una raccomandata in busta chiusa all’Archivio Generale e Protocollo di via di Francia e proporsi per l’assegnazione di un posto auto, previo pagamento di 60 euro l’anno (per i residenti, mentre il costo sale a 75 per gli operatori economici).

I posti saranno assegnati sulla base di due specifiche graduatorie, una per i residenti e una per gli operatori economici, e sino a esaurimento dei posti. Il contratto durerà massimo tre anni, al termine dei quali si procederà a una nuova assegnazione dei posti attraverso un nuovo bando.

La documentazione è reperibile nella sezione “bandi e gare” del sito http://www.comune.genova.it/content/bandi-municipio-it, insieme con tutte le informazioni per sottoporre la domanda.