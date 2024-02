Via Bologna, sabato appuntamento col “Repair Cafè” nel centro riuso di Amiu

Genova. Sabato 2 marzo, apertura straordinaria del Centro del Riuso di Via Bologna 110r, per il Repair Cafè genovese.

Grazie ad Amiu Genova, il centro di via Bologna è entrato a far parte delle rete Repair Cafè Foundation, trasformando così il luogo fisico simbolo dell’economia circolare, dove i cittadini possono condividere le proprie competenze per aiutare altre persone nel riparare e dare nuova vita ad oggetti rotti o vecchi riducendo gli sprechi e, nello stesso tempo, imparare condividendo esperienze e creando momenti di coesione sociale.

Una giornata dedicata al valore del riuso. Un’occasione unica per il quartiere, per riunirsi e mettere in pratica l’importanza della riparazione e del riutilizzo. Invitiamo tutti a partecipare portando piccoli oggetti da casa: utensili, giocattoli, tutto ciò che potrebbe avere una seconda vita. Sono esclusi oggetti di telefonia, informatica, tv, calzoleria, sartoria e orologeria.

Esperti saranno a disposizione per aiutare con le riparazioni, condividendo competenze e trucchi del mestiere. Un’opportunità per imparare, condividere conoscenze e promuovere una cultura del consumo responsabile e sostenibile.

“Ci impegneremo a dimostrare che il riuso è una pratica che va oltre il risparmio economico: è un atto di responsabilità nei confronti del nostro pianeta – spiegano gli organizzatori -. Ogni oggetto che ripareremo insieme sarà una piccola vittoria contro lo spreco e l’inquinamento ambientale. Un passo verso un futuro più sostenibile”.

Appuntamento sabato dalle 10:00 alle 18:30 con degli ospiti d’eccezione: “Gli Amici di Coronata”.