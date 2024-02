Palazzetto per l’atletica a Cornigliano, il Comune sigla l’accordo per la progettazione: si punta agli Europei 2027

Genova. Il Comune di Genova fa un ulteriore passo avanti nella realizzazione di un palazzetto per l’atletica indoor a Cornigliano, nelle aree ex Ilva dietro Villa Bombrini, un progetto avviato in collaborazione con Società per Cornigliano.

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato lo schema di accordo con SpC proprio per far partire ufficialmente la progettazione del nuovo “Palatletica Bombrini” nella cosiddetta “area A5 – ex gasometri”. Dopo l’iniziale ipotesi di costruire una “maxi arena” con annessi esercizi commerciali – il progetto era stato presentato dalla società veneta Mall of sport – l’amministrazione sembra avere virato verso una versione ridotta e maggiormente incentrata sull’aspetto sportivo, bypassando i privati. L’obiettivo è realizzare un palazzetto con una capienza di circa 4.000 posti, che occuperà soltanto una parte dell’area di Villa Bombrini lasciando libere le aree restanti per altri progetti (tra cui spiccano anche gli studios cinematografici).

Se tutto andrà secondo i piani, si punta ad avere il Palatletica pronto entro il 2027, in concomitanza con gli Europei di atletica leggera indoor che Genova si è candidata a ospitare. L’operazione rientra dunque nell’ambito del piano di riqualificazione che il Comune ha siglato con Società per Cornigliano, e a oggi i costi non sono ancora stati quantificati, anche se Società per Cornigliano, negli atti di programmazione economico-finanziaria, ha riservato alla riqualificazione dell’area 10 milioni di euro.

Il primo step per raggiungere gli obiettivi prefissati (e valutare anche tempi e costi) è quindi quello di avviare la progettazione, in vista dell’affidamento dei lavori di realizzazione. L’accordo è propedeutico, e stabilisce che in una prima fase Società per Cornigliano si occuperà di affidare il progetto di fattibilità tecnico economica del palazzetto, mentre il Comune avrà il ruolo di società appaltante. Sempre al Comune il compito di reperire i fondi necessari e provvedere alla verifica del progetto, all’indizione e all’espletamento della procedura di gara, svolgendo poi l’attività di direzione lavori. In seguito verrà stipulata una convenzione per stabilire le modalità di finanziamento, realizzazione e gestione dell’impianto sportivo.