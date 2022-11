Sampdoria, ora è ufficiale: Mattia Baldini è il nuovo direttore sportivo

Genova. La notizia era nell’aria e poco fa è arrivata l’ufficialità da parte della società: Mattia Baldini, figlio di Franco (ex dirigente della Roma), è il nuovo direttore sportivo della Sampdoria.

Non un volto nuovo per il club blucerchiato, dove già ricopriva il ruolo di responsabile dello scouting, mentre da oggi si occuperà del mercato che potrà quindi prendere il via a tutti gli effetti.

Ieri sera la riunione del Cda e oggi la nota ufficiale del club: “L’U.C. Sampdoria comunica che a partire dalla data odierna il signor Mattia Baldini, già inserito nell’organigramma societario, ricoprirà il ruolo di coordinatore tecnico della prima squadra. Baldini sarà il referente societario dei rapporti dell’area tecnico-sportiva con lo staff e i calciatori della prima squadra”.

Il nuovo direttore sportivo dovrebbe seguire Dejan Stankovic e la squadra nel ritiro invernale in Turchia.