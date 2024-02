Maltempo, notte di straordinari per i vigili del fuoco: una frana interrompe la statale 45

Genova. Dopo due giorni di maltempo, con pioggia quasi incessante soprattutto per l’entroterra di levante e ponente, i versanti liguri stanno riportando le prime criticità legate al dissesto. Nella notte tante le segnalazioni ai vigili del fuoco di Genova, chiamati ad intervenire per la messa in sicurezza di smottamenti e cedimenti.

La situazione più critica è stata segnalata sulla statale 45, tra Ottone e Gorreto, al confine con la provincia di Piacenza, dove una frana ha interrotto la viabilità, invadendo completamente la strada.

Sul posto, dopo le segnalazioni, sono arrivati carabinieri e pompieri che fin da subito si sono messi all’opera per la riduzione del danno, la messa in sicurezza e la riapertura della strada che dovrebbe arrivare in mattinata.