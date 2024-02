Calderina difettosa, madre e quattro figli intossicati in Val Fontanabuona

Cicagna. Il riscaldamento acceso per contrastare l’ondata di freddo e maltempo, ma la calderina non ha funzionato come avrebbe dovuto e si è verificata una fuoriscita di monossido di carbonio che avrebbe potuto sterminare un’intera famiglia.

Cinque persone portate all’ospedale per intossicazione, una donna e i suoi quattro figli, tutti tra i 6 e 14 anni. E’ successo nella serata di domenica a Cicagna, in via Fontanabuona.

Il guasto in un’abitazione di via Carpenete poco dopo le 20. Per fortuna i soccorsi sono arrivati in tempo. Sul posto il personale del 118 con automedica e ambulanza e i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.

Tutti i pazienti, tranne i due bambini più piccoli trasferiti al Gaslini di Genova, sono stati portati all’ospedale di Lavagna.