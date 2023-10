Il Giro d’Italia torna a Genova? Possibile partenza da Quarto dei Mille come nel 2011

Genova. Il capoluogo ligure si prepara ad accogliere nuovamente il Giro d’Italia. A due anni dalla volata in rosa di via XX Settembre, al termine della tappa Parma-Genova, la città potrebbe infatti essere ancora protagonista con una partenza che richiama quella del 2011, da Quarto dei Mille.

Stando alle indicazioni che filtrano in attesa della presentazione ufficiale del Giro, in programma il prossimo 13 ottobre, pare infatti che l’organizzazione sia intenzionata a pianificare una partenza da Quarto, come già accaduto nel 2011. In quel caso, però, l’evento fu funestato dalla tragedia del ciclista belga Wouter Weylandt, morto il giorno prima a causa di una caduta sul Passo del Bacco a 20 chilometri dal traguardo.

L’organizzazione del Giro d’Italia 2024 avrebbe messo in programma l’8 maggio una tappa da Genova a Lucca come secondo appuntamento ligure, dopo la frazione che porterà la corsa in provincia di Savona. Dopo la “promessa” di un anno fa del direttore del Giro Mauro Vegni, infatti, sembra ormai certa la presenza di ben due tappe in Liguria, di cui una anche nel savonese. Ora non resta che attendere l’eventuale ufficialità.