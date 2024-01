Treni gratis per gli studenti, ecco il modulo da scaricare e consegnare in biglietteria

Genova. Si può scaricare a questo indirizzo il modulo da consegnare in biglietteria per ottenere gli abbonamenti Trenitalia gratuiti o scontati riservati agli studenti che si muovono in Liguria, istituiti dalla Regione a partire dal 1° gennaio 2024. Il documento andrà compilato e firmato (per i minorenni dovrà farlo un genitore o chi esercita la potestà) insieme all’informativa sulla privacy, scaricabile qui. La procedura non si può eseguire online, quindi sarà obbligatorio recarsi a uno sportello in stazione. E solo col titolo di viaggio rilasciato sarà possibile viaggiare gratis sui treni.

Le agevolazioni sono destinate a studenti di età non superiore a 26 anni (non compiuti) residenti in Liguria o iscritti a istituti scolastici, organismi formativi accreditati che erogano percorsi annuali di istruzione e formazione professionale o università situati in Liguria. Al di sotto dei 19 anni (non compiuti) si potrà ottenere un abbonamento mensile o annuale gratuito, oltre questa soglia si avrà diritto a uno sconto del 50% sulla tariffa relativa alla tratta scelta.

Nel modulo bisogna specificare l’indirizzo di residenza dello studente e quello della sede scolastica o universitaria frequentata. L’abbonamento sarà valido solo sui treni regionali (non su Intercity e lunga percorrenza) nella tratta compresa tra le due stazioni indicate, che devono essere le più vicine ai punti di origine e destinazione.

Le agevolazioni sono valide anche per i viaggi all’interno del comune di Genova, come stabilito dalla delibera della Regione Liguria che ha “corretto il tiro” dopo la prima formulazione che tagliava fuori la zona di validità dell’abbonamento integrato Amt-Trenitalia. A confermarlo, interpellata da Genova24 sul tema, è proprio Trenitalia precisando che il modulo presente sul sito è valido anche se non è ancora aggiornato (visto che riporta solo le tariffe in vigore nel resto della Liguria ed esclude invece quella applicata in ambito urbano).

Per i viaggi con origine e destinazione a Genova la tariffa scontata è pari a 34 euro per l’abbonamento mensile e 125 euro per quello annuale. Ma attenzione: l’abbonamento agevolato Trenitalia dà diritto a viaggiare solo sui treni regionali nella tratta indicata. In alternativa, gli studenti con meno di 26 anni possono sempre sottoscrivere l’abbonamento integrato Amt-Trenitalia che dal 15 gennaio scenderà al prezzo di 200 euro e consentirà l’accesso a tutti i mezzi pubblici della provincia di Genova oltre che ai treni nel perimetro Voltri-Acquasanta-Pontedecimo-Nervi.