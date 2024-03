Nuove tariffe Amt e Trenitalia, è boom di abbonamenti. Metropolitana gratis, +50% di passeggeri

Genova. Più che triplicati gli abbonamenti annuali Amt, aumentati del 700% (e oltre) gli abbonamenti annuali Trenitalia, oltre 300mila viaggi in più sulla metropolitana. È il primo bilancio della nuova politica commerciale del trasporto pubblico a Genova e in Liguria, comprensiva degli sconti sui treni per gli studenti (fino al 100% per gli under 19) e del piano tariffario sperimentale di Amt che mira a fidelizzare gli utenti con alcune fasce di gratuità totale (under 14 e under 70).

“Una manovra imponente davvero all’avanguardia per il Paese, forse solo l’Emilia Romagna oggi ha un sistema di scontistica paragonabile a quello della Liguria – evidenzia il presidente ligure Giovanni Toti -. Se sostenere il reddito delle famiglie in un momento di inflazione è una misura progressista, l’area di Genova e Liguria è la più progressista in assoluto. Se le politiche green sono appannaggio della sinistra, siamo certamente la regione più di sinistra d’Italia“.

Per quanto riguarda gli studenti under 26 (che beneficiano di uno sconto del 50%) e under 19 (che possono viaggiare gratis), gli abbonamenti annuali sottoscritti da gennaio ad oggi sono stati quasi 8.344 rispetto ai 1.040 dell’anno scorso. Contando anche i mensili si arriva a circa 8.500. Sul dato, probabilmente, pesano i passaggi dal mensile all’annuale per effetto delle nuove tariffe.

In particolare, da gennaio ad oggi gli studenti under 19 hanno sottoscritto gratuitamente 5.691 abbonamenti mensili o annuali (di cui 5.429 annuali) mentre gli under 26 hanno acquistato a metà prezzo 2.898 abbonamenti annuali e mensili, preferendo comunque questi ultimi (2.546). I residenti delle Cinque Terre hanno acquistato con l’80% di sconto 387 abbonamenti mensili e annuali, di cui 238 annuali, per la tratta Spezia-Levanto.

A questi numeri in realtà si devono aggiungere altri 3.057 abbonamenti mensili e annuali emessi in modalità manuale già a dicembre per avviare quanto prima la misura in attesa dell’adeguamento dei sistemi informativi di Trenitalia in modo da procedere senza disservizi per l’utenza. Poi ci sono le 387 tessere acquistate con uno sconto dell’80% dai residenti delle Cinque Terre.

“Siamo la migliore Regione italiana in termini di misure per la gratuità del trasporto pubblico locale e i risultati determinati in appena due mesi da questa misura lo dimostra – aggiunge Toti –. Le agevolazioni partite a gennaio hanno già prodotto un risparmio reale e concreto per le famiglie liguri di oltre 4,3 milioni di euro: una cifra enorme, che è rimasta nelle tasche dei liguri. Riteniamo che questa misura produca almeno altri due effetti positivi: incentiva e favorisce la mobilità sostenibile su ferro determinando una migliore qualità dell’aria e determina una fidelizzazione degli utenti del trasporto ferroviario”.

Amt Genova ha rilasciato nei primi giorni della sperimentazione (partita il 15 gennaio) 58mila Citypass gratuiti, il 25% per gli under 14 e il 75% per gli over 70, che possono usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici dalle ore 9.30 per agevolare l’utilizzo della rete e distribuire i carichi nel corso della giornata.

Notevole anche il dato degli abbonamenti annuali a pagamento, che dal 15 gennaio costano 100 euro in meno: quelli sottoscritti nelle ultime settimane sono 30.500 mentre erano 9mila nello stesso periodo dell’anno scorso, un incremento del 238%. Anche in questo caso influiscono principalmente gli ex abbonati mensili e coloro che hanno deciso di posticipare il rinnovo per approfittare della tariffa più vantaggiosa, ma secondo la presidente Ilaria Gavuglio il 20% delle tessere sono state rilasciate a persone che non erano utenti fissi del trasporto pubblico.

Resta da risolvere il pasticcio della gratuità sui treni per gli over 70. “È stato un inciampo nel rapporto con Trenitalia. Pensavamo che ci avrebbe seguito nella politica di gratuità, in realtà poi c’è stata un’altra decisione, ma non è detto. Stiamo negoziando per arrivare a un comune accordo – ha spiegato Bucci -. L’accordo per l’integrazione tariffaria è scaduto il 31 dicembre 2018, abbiamo assegnato al Cieli dell’Università di Genova l’incarico di fare il calcolo preciso dei costi, dopodiché sulla base di questo troveremo una cifra che possa accontentare tutti”. Il verdetto degli esperti doveva arrivare “entro un mese”, cioè in questi giorni, ma i tempi sono più lunghi del previsto e nel frattempo la gratuità non vale sui treni. “La prossima settimana andrò all’attacco per sollecitare”, promette il sindaco

Un successo invece l’estensione della gratuità della metropolitana a tutti i residenti nella città metropolitana di Genova senza distinzioni di fascia oraria: se a febbraio 2023 sono stati conteggiati 645.287 viaggi, a febbraio 2024 la cifra è salita a 977.028 viaggi, con una crescita del 51,4%. “Un aumento incredibile – commenta il sindaco Marco Bucci -. In questo modo togliamo auto e moto dalla strada, riduciamo gli incidenti e soprattutto l’inquinamento, cioè gli obiettivi che volevamo raggiungere). Su tutta la rete Amt ha rilevato un aumento del 12% dei passeggeri.

Nel frattempo la Regione Liguria e il Comune di Genova hanno richiesto al ministero della Transizione ecologica di utilizzare gli appositi fondi regolamentati dall’accordo del dicembre 2021 (quelli per gli incentivi alla rottamazione di mezzi inquinanti, in larga parte non ancora spesi) per supportare le politiche di gratuità. Le iniziative per la riduzione degli spostamenti privati inquinanti e quindi delle emissioni climalteranti, secondo le stime di Comune e Amt, hanno generato un incremento dell’utilizzo dei mezzi pubblici green di oltre il 40% e, nel biennio 2022/2023, una riduzione del chilometraggio privato pari 67,7 milioni di chilometri, con un contenimento del biossido di azoto pari a circa 13 tonnellate. Per il biennio 2024/25 si stima un effetto pari a 399 milioni chilometri di minori spostamenti privati inquinanti con un contenimento del biossido di azoto pari a circa 79 tonnellate.