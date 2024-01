Treni, la Regione: “Dal primo gennaio sino a 500 euro di risparmio per oltre 10.000 studenti liguri”

Genova. “Il nuovo piano tariffario entrato in vigore in Liguria rappresenta non solo una novità assoluta, ma sta concretamente sostenendo migliaia di famiglie, non solo quelle con figli sotto i 26 anni, ma anche tutte quelle in cui almeno un componente deve spostarsi ogni giorno in treno per lavoro. Dal 1° gennaio infatti almeno 10mila ragazze e ragazzi liguri, da Sarzana a Ventimiglia, se under 19 hanno l’abbonamento gratuito e, se under 26, possono usufruire di uno sconto del 50%, sempre sulla tratta da casa a scuola o da casa all’università. Oltre a questo, sono stati congelati gli aumenti previsti del 4,5% su tutti gli abbonamenti mensili e annuali, per chiunque li acquisti”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore ai Trasporti Augusto Sartori sul nuovo piano tariffario in vigore su tutto il territorio regionale.

“Solo a titolo di esempio – proseguono Toti e Sartori – uno studente under 26 oggi paga l’abbonamento annuale da Imperia a Genova Brignole 551,5 euro invece che 1103. Quello da Savona a Genova Brignole 385 euro invece che 770, e così via. Nel complesso, un risparmio che per le famiglie può arrivare appunto a oltre 500 euro all’anno, senza contare come detto il blocco del rincaro degli abbonamenti per tutti gli utenti e, non secondario, il raddoppio del valore del bonus previsto per i pendolari in caso di ritardi e soppressioni, che può essere usato per pagare scontato l’abbonamento del mese successivo e che dal 1° gennaio è passato dal 10 al 20% del costo dell’abbonamento stesso”.

Per ottenere l’incentivo, gli aventi diritto (o gli esercenti la potestà genitoriale in caso di minore) possono recarsi in biglietteria presentando l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del Dpr 445/2000) debitamente compilata: il modulo è scaricabile dal sito di Regione al link https://www.regione.liguria.it/homepage-trasporti-mobilita/cosa-cerchi/trasporti/trasporto-ferroviario/agevolazioni-tariffarie-ferroviarie.html o dalla pagina ‘In Regione’ della Liguria presente sul sito di Trenitalia, ed è disponibile anche presso le biglietterie Trenitalia della Liguria.