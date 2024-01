Primo tratto del Terzo Valico, Balleari (Fdi): “Trasporto intermodale fondamentale per il rilancio del Nord Ovest”

Liguria. Per il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria, Stefano Balleari, “Oggi si compie un passo importante per la realizzazione di un’opera strategica per lo sviluppo del Paese”.

Per il consigliere di Regione Liguria, candidato alle prossime europee, “l’asse Milano-Genova-Torino, passa dallo sviluppo del trasporto intermodale, che consentirà di mettere su rotaia la merce proveniente dai porti liguri.

Con la sua funzione – prosegue Balleari – il terzo valico, oltre ad abbattere i tempi di percorrenza, servirà a far convergere dagli scali del Nord Europa verso i nostri porti, circa seicentomila teu. Finalmente saremo competitivi”, conclude Balleari.