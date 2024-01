La metropolitana fa rotta a Rivarolo: prima gara per il nuovo prolungamento da 500 metri

Genova. La metropolitana avanza ancora in Valpolcevera. Mentre sono ancora in alto mare i lavori per la tratta Brin-Canepari, con termine previsto a fine 2024, il Comune ha affidato la prima gara per il prolungamento della linea fino a Rivarolo, in virtù del finanziamento da 74,5 milioni concesso dal ministero dei Trasporti (ma comprensivo anche del secondo lotto di Martinez-Terralba).

Oggetto del bando è anzitutto l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto da Systra-Sotecni, Iltaferr e Seteco Ingegneria nel 2020, oltre che la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. L’estensione verso nord prevede (salvo modifiche nella prossima fase) un tracciato di 482 metri a parte dalla testata del tronchino di inversione della futura stazione Canepari e stazione nei pressi di piazza Pallavicini, dove oggi sorge il parcheggio di interscambio accessibile da via Rossini.

Lo studio di fattibilità aveva previsto una prima parte di tracciato a raso sul rilevato ferroviario, quindi un nuovo viadotto per superare il rio Torbella e le viabilità arginali. La stazione sarà ricavata a monte di via Pisoni sul piano dei binari della linea del Campasso, in via di riattivazione per il collegamento tra il porto e il Terzo Valico. Poi, superata la fermata, i treni della metropolitana proseguiranno accanto all’altro fascio di binari di Rfi, quello della linea Fegino-Bersaglio, per raggiungere il cosiddetto tronchino di inversione.

E dopo Rivarolo? Il destino della metropolitana in Valpolcevera è ancora tutto da scrivere. Se fino a qualche tempo fa sembrava difficile andare oltre piazza Pallavicini, oggi i programmi a lungo termine sembrano contemplare la prosecuzione fino a Bolzaneto o almeno fino alla Mira Lanza, area in via di riqualificazione che diventerà un nuovo polo di attrazione. Anche perché le prospettive di potenziamento del servizio ferroviario in Valpolcevera non sembrano allettanti: nonostante i lavori del Nodo e l’ipotesi di costruire una nuova stazione a Teglia, i modelli di esercizio considerati finora sono molto distanti da frequenze di tipo metropolitano (si parla di un treno ogni 30 minuti).

D’altro canto la rotta verso nord non è una priorità e il Comune si è già mosso con studi preliminari per sottoporre al Governo le richieste di finanziamento relative alle altre direttrici: l’ospedale San Martino con due stazioni sotterranee (costo ipotizzato 240 milioni) e la Fiumara con tre stazioni intermedie (556 milioni). In fase ben più avanzata è la partita della Valbisagno: per lo Skymetro si attende l’esito della conferenza dei servizi con l’obiettivo ambizioso di iniziare i lavori già a maggio per poter terminare nel 2027 col capolinea a Molassana.