Metropolitana, è ufficiale: arrivano 74,5 milioni per Rivarolo e il secondo lotto di Martinez

Genova. Il Governo conferma i 74,5 milioni di euro per prolungare la metropolitana fino a Rivarolo e per completare la stazione di Martinez-Terralba. Lo stanziamento è previsto in un decreto dei ministri delle Infrastrutture e dell’Economia per implementare i collegamenti locali di bus e tram.

Si tratta di una prima tranche relativa alle risorse, complessivamente pari a 931 milioni di euro, volute dal ministro Salvini nella legge di bilancio 2023 per investimenti sul trasporto rapido di massa delle città italiane. Oltre ai fondi per la metropolitana genovese sono stati assegnati 221,7 milioni al Comune di Torino per il prolungamento della linea tranviaria 12 all’Allianz Stadium e il recupero della trincea ferroviaria Torino-Ceres e 65,9 milioni al Comune di Milano per gli interventi di adeguamento antincendio sulle linee M1, M2 e M3 della metropolitana.

Si completa, così, il finanziamento di tutti gli interventi ricompresi nella graduatoria elaborata dagli uffici del Mit in relazione all’avviso pubblico del 2019.

L’arrivo della metropolitana in piazza Martinez, a San Fruttuoso, è slittato alla fine del 2025 secondo le ultime previsioni dei tecnici del Comune. Parte delle risorse stanziate dal Governo serviranno a realizzare i collegamenti pedonali col ponte di Terralba e un parcheggio di interscambio da 120 posti. Sul lato della Valpolcevera, invece, l’arrivo a Canepari è previsto a fine 2024. Quello di piazza Pallavicini dovrebbe diventare poi il capolinea definitivo, anche se c’è chi spinge per raggiungere almeno Teglia in modo da servire il futuro polo dell’ex Mira Lanza.