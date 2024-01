Guado Ferriere a Pontedecimo, Pippo Rossetti (Azione): “Il Comune di Genova non fa partire l’opera e crea disagi ai cittadini, è la giunta del disfare”

Genova. “Serra Riccò ha speso i soldi per la prima progettazione del guado delle Ferriere, il vicesindaco di Genova Piciocchi non firma e tiene fermo tutto malgrado la regione finanzierebbe l’opera! Siamo davanti alla giunta del disfare”.

È questo il commento del consigliere regionale di Azione Pippo Rossetti sul mancato via libera del Comune di Genova, in particolare del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi, ai lavori per il guado tra Serra Riccó e Pontedecimo. Si tratta di un’opera fondamentale: ad oggi quando piove non si può attraversare il passaggio con l’utilizzo dei mezzi, ma anche il passaggio pedonale è pericoloso.

Nella seduta di oggi del Consiglio Regionale l’assessore alle Infrastrutture e alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone rispondendo a Rossetti ha confermato l’interesse e la disponibilità di Regione Liguria a finanziare l’opera tramite il Dipartimento infrastrutture e a valersi del Fondo strategico regionale. L’assessore ha spiegato inoltre che il progetto era stato inserito nel piano triennale ma dopo il mancato accordo tra i comuni la documentazione era incompleta, quindi l’opera era stata scartata. Fino al 15 febbraio, qualora il comune di Genova firmasse, l’opera su richiesta di una delle due amministrazioni potrebbe essere reinserita nel piano di finanziamento.

“Ora la questione è in mano al Comune di Genova – dichiara Rossetti – che da tempo deve firmare l’accordo per la realizzazione della stessa ma continua a prendere tempo. L’azienda sul torrente Riccó è a rischio, i cittadini sono preoccupati e a rischio e tutto resta bloccato se piove. Il vicesindaco Piciocchi – conclude Rossetti – dica perché non firma da tre anni. Ci sono motivi tecnici? Politici? Siamo al confine del regno?”