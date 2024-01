Galliera, minorenne portato al pronto soccorso dopo un tentativo di furto aggredisce infermieri

Genova. Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario dell’ospedale Galliera.

A rimanere feriti, fortunatamente in modo lieve, sono stati questa volta quattro infermieri in servizio al pronto soccorso che stavano cercando di calmare un ragazzo di 17 anni, già in stato di fermo per furto.

Il giovane è arrivato in pronto soccorso nella serata di martedì già molto agitato. Sono quindi intervenuti gli infermieri per cercare di calmarlo, e lui ha reagito con spintoni e calci.

Al Galliera sono arrivate le forse dell’ordine per riportare la calma, e alla luce dello stato di agitazione del ragazzo è stato necessario trasferirlo temporaneamente nel reparto di psichiatria.