Aggressione al Galliera: pugno in faccia ad un infermiere del pronto soccorso

Genova. Una nuova aggressione al personale medico si è registrata ieri sera presso il pronto soccorso del Galliera, dove un paziente ha colpito al volto un infermiere dopo una diverbio scaturito per cause ancora da accertare.

Secondo quanto riferito dalla direzione sanitaria dell’ospedale il paziente, andato in escandescenza, avrebbe aggredito una infermiera in turno. In sua difesa è quindi intervenuto un collega, colpito successivamente da un pugno in faccia. L’aggressore è stato poi fermato dagli agenti delle forze dell’ordine.

“L’infermiere nonostante l’aggressione, ha proseguito il turno fino a questa mattina e solo allora si è fatto registrare per procedere alla refertazione di pronto soccorso – si legge nella nota stampa diffusa questa mattina – La Direzione dell’Ente esprime la sua vicinanza al personale coinvolto ed è riconoscente del forte spirito di abnegazione con il quale l’infermiere ha affrontato l’increscioso episodio, continuando a garantire il servizio nei confronti degli altri utenti. Quanto è avvenuto ci rende orgogliosi della squadra di professionisti che ogni giorno, al Galliera così come nelle altre strutture sanitarie aziendali, svolge il proprio lavoro con passione e competenza”.