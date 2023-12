Voltri, diciottenne presa a pugni in faccia e rapinata davanti al supermercato

Genova. Una ragazza di diciotto anni è stata presa a pugni in faccia e rapinata, martedì notte, davanti alla Pam di Voltri, in via Don Giovanni Verità.

A chiedere aiuto al 112 è stata la diciottenne stessa, che ai poliziotti arrivati sul posto ha riferito di essere stata accerchiata da tre sconosciuti mentre camminava in strada all’altezza del supermercato, poco prima dell’una della notte scorsa. Uno di loro le ha dato un pugno in faccia e le ha preso dalla borsa il portafoglio, poi il gruppetto si è allontanato.

La ragazza, dolorante e sotto choc, è tornata a casa e ha raccontato ai genitori l’accaduto, chiamando poi la polizia. Dopodiché è stata accompagnata in codice verde all’ospedale Villa Scassi per un controllo. Quando le volanti sono arrivate in via Don Giovanni Verità ormai non c’era più nessuno. Le indagini sono state avviate, ed è possibile che qualche elemento utile possa arrivare dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.