Albaro, ventenne minacciato con un coltello e rapinato

Genova. Un ragazzo di vent’anni è stato minacciato con un coltello e rapinato in via Righetti, in Albaro, da uno sconosciuto che è poi fuggito con poche decine di euro.

Il giovane ha riferito di essere stato avvicinato mentre tornava a casa, intorno alle 23.30. Davanti al coltello ha consegnato ciò che aveva con sé, venti euro, che sono stati sufficienti a fare allontanare il rapinatore.

Una volta rientrato a casa il ragazzo ha chiamato la polizia, ma quando le volanti sono arrivate in via Rigetti non c’era ormai più nessuno.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere in pochi giorni: nella notte tra mercoledì e giovedì un’altra rapina è stata messa a segno a Sestri Ponente, dove una coppia è stata minacciata con una pistola mentre era in macchina, e una ragazza di 18 anni è stata presa a pugni in faccia e derubata dello smartphone davanti al supermercato Pam, a Voltri.