Paura a Sestri Ponente: madre e figlia minacciate con una pistola e rapinate in macchina

Genova. Minacciate con una pistola mentre erano in macchina ferme al semaforo e rapinate. È successo martedì sera intorno alle undici a Sestri Ponente, vittime madre e figlia che hanno poi chiamato la polizia.

Stando a quanto riferito dalle due donne ai poliziotti delle volanti, intervenuti sul posto, uno sconosciuto le ha avvicinate mentre erano ferme in auto, ha aperto la portiera e ha puntato loro contro l’arma, intimando di consegnare la borsa. Una delle due donne gli ha dato lo smartphone, e il rapinatore si è allontanato a piedi.

Le due donne hanno controllato i suoi movimenti attraverso il gps presente sullo smartphone, segnalando alla polizia che il dispositivo risultava attivo prima in via Donizetti e poi in via Ferro. Quando gli agenti sono arrivati in via Ferro, però, non hanno trovato traccia dell’uomo. Le vittime, pur sotto choc, hanno fornito comunque una descrizione del rapinatore e sono state avviate le indagini per rintracciarlo.