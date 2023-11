Tentano di rapinare uno studente sul treno regionale: bloccati in stazione prima della fuga

Cogoleto. Hanno avvicinato uno studente sul treno regionale partito da Genova e diretto a Savona, lo hanno minacciato e gli hanno chiesto i soldi e lo smartphone. Il ragazzo però, 17 anni, è riuscito a reagire e ad allontanarsi il tempo necessario a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti e li hanno arrestati.

Protagonisti della vicenda due minori di nazionalità egiziana, intercettati alla stazione di Cogoleto dai carabinieri di Arenzano. Erano appena scesi dal treno dopo il tentativo fallito di rapina, e sono stati subito bloccati.

I due ragazzi, di cui uno minorenne, sono stati denunciati per tentata rapina in concorso. Perquisiti, sono stai trovati in possesso di vari grammi di hashish e marijuana, per cui saranno segnalati alla Prefettura quale assuntori.