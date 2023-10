Massacrano di botte uno studente per il portafoglio: tre minorenni arrestati per rapina

Genova. Tre minorenni di nazionalità albanese sono stati fermati dai carabinieri per una violenta rapina ai danni di un ragazzo di 19 anni, originario di Gorizia e a Genova per motivi di studio.

I fatti risalgono alla notte tra martedì e mercoledì in salita della Provvidenza, sopra Principe, quando il ragazzo è stato avvicinato dai tre minori, che lo hanno minacciato, strattonato e poi preso a pugni in faccia tentando di portargli via il portafoglio. Il ragazzo è riuscito in qualche modo a divincolarsi e a scappare ed è andato all’ospedale Galliera per farsi medicare. Il giorno dopo ha presentato denuncia ai carabinieri della stazione di San Teodoro, che hanno subito avviato le indagini.

I tre minorenni, nel frattempo, erano stati già individuati da una pattuglia del Nucleo Radiomobile: ospiti di una comunità del ponente, la notte tra martedì e mercoledì si trovavano proprio nella zona della rapina. Quando il 19enne ha visto le foto dei tre li ha subito riconosciuti, a conferma dei sospetti. I tre ragazzi sono stati rintracciati nella comunità e trasferiti in un’altra comunità di prima accoglienza della città. Nel corso delle operazioni è stato anche perquisito il posto letto occupato dai minori e sono stati trovati 50 grammi di marijuana destinati allo spaccio e un bilancino di precisione.

Indagini sono ora in corso per verificare eventuali responsabilità dei tre in altri episodi simili che si sono verificati negli ultimi tempi.