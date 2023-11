Piercing e tatuaggio sul volto, indagini a Castelletto sul presunto “rapinatore di ragazzini”

Genova. Nelle chat dei genitori e dei gruppo social di quartiere hanno iniziato a parlare di lui già all’inizio di ottobre: 30 anni circa, tatuaggio, piercing al volto. E’ questo l’identikit di massima del presunto rapinatore seriale che da un mese semina il terrore a Castelletto e dintorni.

“Agisce vicino alle scuole, si nasconde e aspetta ragazzi e ragazzini soli – racconta la mamma di uno degli studenti avvicinati – mio figlio si è trovato faccia a faccia con lui per ben due volte, alla sera, nella zona del tabacchino vicino alla stazione della funicolare, da quando è successo tra genitori ci siamo premurati di far muovere i nostri ragazzi mai da soli, sempre in gruppo”.

Nelle ultime settimane sono state fatte diverse denunce alle forze dell’ordine. Le rapine sono almeno tredici. A occuparsi del caso è la squadra mobile della questura di Genova, su disposizione della procura.

La polizia ha in mano un video ripreso da una telecamera di videosorveglianza della zona in cui l’uomo è visibile piuttosto nitidamente. Sulla base di quel fermo immagine e di altre rilevanze gli agenti avrebbero circostanziato alcuni personaggi sospetti e stanno effettuando gli accertamenti necessari a stringere ulteriormente il cerchio.

La cosa che colpisce, e che spaventa, è che il rapinatore – sempre che sia davvero una sola persona – agisce sempre nello stesso perimetro, tra corso Magenta, “Spianata” e corso Firenze, vicino alle Ic. Castelletto, la scuola Mazzini, e alla succursale del Pertini, vicino ai giardini Pelizzari.

L’uomo, secondo quanto raccontato da alcuni studenti ai genitori e poi in commissariato, è armato di coltello, con il quale minaccia i giovani. Gran parte delle vittime delle rapine hanno consegnato soldi e smartphone al rapinatore senza reagire, spaventati. Alcuni sono invece riusciti ad allontanarsi senza conseguenze. Segno che il malvivente, forse, usa l’arma solo come spauracchio ma i genitori temono che se non sarà fermato, prima o poi, potrà anche fare del male.

Nei mesi scorsi Castelletto era stata al centro di altri episodi di cronaca legati a rapine. In primavera un ragazzino di 16 anni era stato aggredito e derubato da una baby gang all’interno di villa Piaggio.

C’era poi stata la serie di colpi di rapinatori in scooter. Una coppia di disoccupati, poi arrestata dalla polizia, aveva preso di mira le donne anziane.

Il rapinatore di studenti, invece, sembra prediligere i giovani. L’ultimo colpo è avvenuto lunedì scorso. Il primo risale a 6 ottobre. E tra le famiglie dei ragazzi c’è chi inizia a parlare di “ronde”.