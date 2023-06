Castelletto, 70enne scippata e gettata a terra da due uomini in scooter: ricoverata in ospedale

Genova. Una donna di circa 70 anni è stata scippata e scaraventata a terra intorno alle 19 di oggi a Castelletto. Eo successo in via Cancelliere. I rapinatori, a bordo di uno scooter, sono fuggiti. Sul posto sono intervenute le volanti della questura, agli ordini del primo dirigente Teresa Canessa, che hanno cercato nelle vie limitrofe.

L’anziana è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi per un trauma cranico. Le indagini sono passate alla squadra mobile.

Per gli investigatori potrebbe trattarsi delle stesse persone che nelle ultime settimane hanno messo a segno diversi colpi sempre nella zona di Castelletto, nel vicino quartiere Oregina e in Circonvallazione sempre con le stesse modalità: affiacando le vittime a bordo di uno scooter grigio e dopo averle spintonate, strappando via le borse.