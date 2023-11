Secondo stage per la Rappresentativa Regionale Ligure Under 19

Serra Riccò. Si è svolto, sul terreno del ‘Negrotto Cambiaso’ di Serra Riccò, il secondo raduno, in vista del Torneo delle Regioni, della Rappresentativa Regionale Juniores Under 19, che ha svolto una gara amichevole con la Juniores d’ Eccellenza del Serra Riccò, vinta per 3-1.

Sono stati convocati giocatori (leve 2005/06) in forza a: Campomorone S.Olcese, Vallescrivia, Angelo Baiardo, Serra Riccò, Sestrese, Athletic Club Albaro, Molassana, Legino, Arenzano, Pra FC, Genova Calcio, Busalla.

La Rappresentativa, guidata dal tecnico Giuseppe Chiappucci, si è così schierata:

Primo tempo (4-4-2): Rainone; Grossi, Lingua, Traverso, Pische; Castelli, Calcagno, Breschi, Pellicciari; Coluccio, Ninivaggi

Nel secondo tempo sono entrati: Turone, Piccardo, Re, Cipriani, Sadiku, Tavaroli

Il prossimo raduno della Rappresentativa Under 19 è fissato per mercoledì 6 dicembre, a Pietra Ligure.

Giuseppe Chiappucci, tecnico regionale della Rappresentativa Under 19

Federico Marini, allenatore dei portieri