Cinzia Teresa Torraco è il nuovo prefetto di Genova: il benvenuto del presidente della Regione Toti

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato martedì il nuovo prefetto di Genova, la dottoressa Cinzia Teresa Torraco, proveniente dalla Prefettura dell’Aquila.

Torraco si è insediata ufficialmente lunedì, prendendo il posto di Renato Franceschelli, che ha ricoperto il ruolo per due anni e mezzo. Martedì il nuovo prefetto ha quindi ricevuto la visita di Toti: “Da parte mia e di tutta la Giunta regionale do il benvenuto al nuovo prefetto di Genova, la dottoressa Torraco, augurandole buon lavoro per questo prestigioso incarico. Rinnovo la disponibilità della Regione a cooperare con un dialogo costante, nel rispetto delle reciproche funzioni, nell’interesse della collettività e nella continuità del lavoro svolto dai suoi predecessori”.

Toti ha quindi riservato un ringraziamento per il lavoro svolto anche a Renato Franceschelli, che lascia la guida della Prefettura genovese per l’incarico di capo Dipartimento dei Vigili del fuoco a Roma: “Una persona di grande professionalità – conclude Toti – che ha messo al servizio di Genova la sua esperienza e che continuerà certamente a farlo anche in sede nazionale”.