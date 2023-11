Il Prefetto Renato Franceschelli lascia Genova: in una lettera il saluto alla città

Genova. Il prefetto Renato Francescelli, unanimamente apprezzato per l’impegno e le grandi doti di mediazione lunedì prenderà servizio a Roma alla guida di vigili del fuoco e protezione civile. Lunedì a Genova si insedierà il nuovo prefetto. Si tratta Cinzia Teresa Torraco, proveniente dalla Prefettura dell’Aquila.

In una lettera di saluto alla città Franceschelli ricorda i due anni e mezzo trascorsi “passati in fretta” che sono stati “un periodo utile per consentirmi di conoscere ed apprezzare il valore di questo territorio e della sua gente”. Il saluto è rivolto a tutti, dagli amministratori alle tante associazioni con cui ha collaborato in questi anni.

“Il periodo attuale si caratterizza per le molteplici opportunità a favore di un territorio che soffre di antiche carenze infrastrutturali – dice – Sono certo che a Genova e in Liguria ci sono le capacità umane, professionali e imprenditoriali che consentiranno al territorio, in un quadro di sicurezza, i meritati progressi con ampi spazi di crescita e prosperità“.

“Il lavoro costante delle Forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ha consentito di mantenere un elevato livello di sicurezza e, allo stesso tempo, l’accorta azione di prevenzione ha impedito che fenomeni degenerativi minassero la coesione sociale. Ad Esse e alla Magistratura va il ringraziamento e l’apprezzamento per i risultati raggiunti, soprattutto nella lotta al crimine organizzato che rimane un fenomeno che mai deve essere sottovalutato e che, nonostante i colpi inferti, rimane un rischio concreto di inquinamento della vita sociale ed economica anche di questa provincia”.

Un ringraziamento “assolutamente sincero va al mondo ecclesiastico e alle tante Associazioni che sono attive nella Provincia e al fianco delle quali ho provato ad essere in un percorso di comune impegno a tutela dei soggetti più deboli e per l’affermazione di quei valori di legalità e giustizia che costituiscono lefondamenta di una società ordinata e ben sviluppata” scrive il prefetto.

“Ho avuto il piacere di incontrare – prosegue la lettera – una realtà qui a Genova ricca di cultura e di vivacità spinta dal ruolo fondamentale che svolge la sua Università. Sono sicuro che anche il ruolo della Università e delle Istituzioni culturali s a r à strategico nello sviluppo e nella crescita della città”. Un ringraziamento va infine “agli organi di stampa e di informazione che, con professionalità e garbo, hanno voluto riservare attenzione all’Ufficio e alla mia persona”.

“Mia moglie ed io porteremo per sempre nel cuore – conclude – la bellezza di questa terra e, a dispetto di facili luoghi comuni, la cordialità della sua gente e l’amicizia dimostrataci”.