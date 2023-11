Il prefetto Renato Franceschelli in visita al comando dei vigili del fuoco di Genova

Oggi il Prefetto di Genova Renato Franceschelli, si è recato in visita presso la sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova, un saluto prima di lasciare l’incarico a Genova. “In realtà – ricorda il comando in una nota – il Prefetto Franceschelli assumerà l’incarico di Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, quindi è stata, molto più semplicemente, una visita nella sua nuova casa. Dal Comando di Genova tutti gli auguri per un proficuo lavoro”.