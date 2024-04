Primavera “latitante”, a Recco riscaldamenti in funzione sino al 7 maggio

Recco. La primavera stenta ad arrivare, e alla luce del maltempo previsto anche per i primi giorni di maggio, con conseguente calo delle temperature, a Recco il sindaco Carlo Gandolfo ha firmato un’ordinanza che estende, dall’1 al 7 maggio, la possibilità di utilizzare gli impianti di riscaldamento oltre il normale ciclo di attivazione.

L’ordinanza prevede che gli impianti possano essere accesi per un massimo di 8 ore al giorno, suddivise in due fasce da 4 ore:”Nei prossimi giorni, soprattutto nelle ore mattutine e serali, si prevede un persistere di basse temperature che potrebbero causare disagi alla popolazione, in particolare agli anziani”, ha spiegato il sindaco Gandolfo.

Anche il Comune di Genova aveva adottato un provvedimento simile la scorsa settimana proprio alla luce del calo termico. Il sindaco Bucci aveva firmato un’ordinanza che permetteva la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 30 aprile fino a un massimo di 6 ore giornaliere a regime normale oltre a sei ore a regime attenuato. Il provvedimento non è stato però rinnovato.

Arpal, intanto, ha confermato un netto peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla serata del 30 aprile e sino al 2 maggio compresi. Colpa di un fronte instabile in ingresso nel Mediterraneo, che porterà pioggia su tutto il territorio regionale il 1 maggio, in prosecuzione a Levante nella prima parte del 2 maggio. A ruota effetti anche sulle temperature, per le quali registreremo sulla costa come nell’entroterra un robusto calo, che ci farà tornare indietro di qualche mese rispetto alle medie stagionali. Da segnalare inoltre la presenza di venti forti su tutto il litorale, soprattutto nel levante.