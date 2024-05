Sampdoria, Pirlo: “Testa alla Reggiana, sarà decisiva e ci saranno Eriksson e tantissimi tifosi”

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Lecco non ha regalato nulla, era senza obiettivi e quindi era senza pressioni. Il campo era piccolo e in sintetico, su cui non è facile giocare quando non si è abituati”. Esordisce così mister Andrea Pirlo commentando una vittoria sofferta quanto importante per la corsa playoff. Tre punti che consentono di scavalcare il Brescia, avvicinare il Palermo (-3) e di passare da +1 a +3 rispetto al nono posto, il primo non valido per gli spareggi promozione.

Contro la Reggiana domenica alle 15 a Marassi potrebbe arrivare la qualificazione in caso di vittoria e di contestuale pareggio o sconfitta del Sudtirol sul campo del Pisa. Non sarà di certo facile, perché anche gli emiliani sono tornati in corsa per gli spareggi promozione e perché oltre al risultato c’è poco da salvare della prestazione odierna. Torneranno però Esposito e Borini, oggi assenti per squalifica. In generale, mancano 4 punti alla Samp a due dal termine per essere sicuri dei playoff.

La Sampdoria ha giocato abbastanza male, ma gli innesti di un rinvigorito Pedrola e di un De Luca che non ha perso il vizio del goal sono stati decisivi: “Una vittoria di squadra – aggiunge l’allenatore -, di chi è partito dall’inizio e di chi è subentrato dalla panchina. I subentrati hanno messo la giusta energia pur essendo stati fuori per tante partite. Benedetti, Pedrola e De Luca hanno avuto un bell’impatto sulla partita dando una spinta in più alla squadra. Conosciamo bene le loro qualità. Hanno avuto parecchi infortuni ma ora speriamo di goderceli.

“La classifica è corta. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, la cosa più importante è prepararsi bene per la partita di domenica che sarà decisiva. Sarà una domenica particolare perché ci sarà Eriksson e tantissimi tifosi“. L’ex allenatore svedese, che ha annunciato di essere colpito da una malattia che non gli lascia più molto tempo da vivere, avrà il tributo di uno stadio intero e sarà quindi un motivo in più per ottenere un successo in uno stadio di casa che troppe volte ha visto la Samp soccombere.